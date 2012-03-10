Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Фрайбург
Боруссия М - Фрайбург: обзор матча 10 марта 2012
Боруссия М
10.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Фрайбург
Желтая карточка
Т. Янчке
Замена
И. Сантини
️️️️
Я. Розенталь
Замена
Э. Йендришек
️️️️
М. Муйджа
Замена
Р. Шустер
️️️️
Й. Флум
Замена
А. Ринг
️️️️
О. Вендт
Замена
И. Де Камарго
️️️️
М. Ханке
Желтая карточка
М. Штранцль
Желтая карточка
Д. Калиджиури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
9
Себастьян Фрайс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Юки Оцу
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
5
Робин Шустер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
3-3-1-1-1
1
тер Стеген
24
Янчке
39
Штранцль
6
Нордтвейт
17
Вендт
33
Нойштедтер
3
Дамс
18
Аранго
18
Ройс
9
Ханке
3-2-3-2
1
Бауманн
28
Гинтер
25
Сорг
3
Дианье
23
Муйджа
7
Шмид
9
Фрайс
16
Макиади
23
Флум
20
Калиджиури
10
Розенталь
17
Вендт
4
Ринг
4
Ринг
17
Вендт
9
Ханке
9
Де Камарго
9
Де Камарго
9
Ханке
23
Флум
5
Шустер
5
Шустер
23
Флум
23
Муйджа
26
Йендришек
26
Йендришек
23
Муйджа
10
Розенталь
18
Сантини
18
Сантини
10
Розенталь
Остались в запасе
Боруссия М
Фрайбург
7
Мэтью Леки
ПВ
10
Юки Оцу
ЦП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
33
Даниэль Бац
ВР
14
Антон Путило
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
10
Юки Оцу
ЦП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
14
Антон Путило
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия М - Фрайбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+