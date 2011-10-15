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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Байер
Боруссия М - Байер: обзор матча 15 октября 2011
Боруссия М
15.10.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Байер
64'
М. Ройс
72'
П. Херрманн
20'
Ш. Райнарц
87'
А. Шюррле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Байер
ГОЛ! 2:2!
А. Шюррле
Пас отдал
М. Кадлец
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
П. Херрманн
ГОЛ! 2:1!
П. Херрманн
Пас отдал
Х. Аранго
Замена
Т. Маркс
️️️️
Х. Нордтвейт
Красная карточка
Г. Кастро
Замена
Э. Дердийок
️️️️
С. Сэм
Желтая карточка
Х. Балич
ГОЛ! 1:1!
М. Ройс
Пас отдал
Х. Аранго
Замена
С. Рольфес
️️️️
М. Баллак
Желтая карточка
М. Штранцль
+1
Желтая карточка
М. Баллак
Желтая карточка
Х. Аранго
Желтая карточка
Ш. Райнарц
20'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Райнарц
Пас отдал
М. Баллак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Ханно Балич
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
33
Сидней Сэм
ЛП
13
Михаэль Баллак
ЦП
20
Андре Шюррле
АП
8
Гонсало Кастро
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Юки Оцу
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
3-3-1-2-1
1
тер Стеген
4
Данте
39
Штранцль
6
Нордтвейт
3
Дамс
33
Нойштедтер
24
Янчке
18
Аранго
18
Ройс
7
Херрманн
9
Ханке
3-2-3-1-1
1
Лено
5
Балич
7
Райнарц
5
Швааб
8
Бендер
3
Кадлец
8
Кастро
13
Баллак
33
Сэм
20
Шюррле
11
Кисслинг
6
Нордтвейт
14
Маркс
14
Маркс
6
Нордтвейт
7
Херрманн
25
Бобадилья
25
Бобадилья
7
Херрманн
13
Баллак
6
Рольфес
6
Рольфес
13
Баллак
33
Сэм
9
Дердийок
9
Дердийок
33
Сэм
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
10
Юки Оцу
ЦП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
10
Юки Оцу
ЦП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Боруссия М - Байер
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 17:25 (прямая)
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