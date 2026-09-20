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Серия А 2026/2027
Команды
Милан
Пьетро Террачиано
Статистика
Пьетро Террачиано - статистика
Милан
8 марта 1990 (36)
#1 | Вратарь
192 см
Италия
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
06.09.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 0
28.08.2026
Венеция
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
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Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
1 : 2
17.05.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
2 : 3
10.05.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
2 : 0
03.05.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
0 : 0
26.04.2026
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0 : 1
19.04.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
0 : 3
11.04.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
1 : 0
06.04.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
3 : 2
21.03.2026
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
1 : 0
15.03.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
1 : 0
08.03.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кремонезе
0 : 2
01.03.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
0 : 1
22.02.2026
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 1
18.02.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Пиза
1 : 2
13.02.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
0 : 3
03.02.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
1 : 1
25.01.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
1 : 0
18.01.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Комо
1 : 3
15.01.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
1 : 1
08.01.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0 : 1
02.01.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
3 : 0
28.12.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
2 : 2
14.12.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2 : 3
08.12.2025
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1 : 0
29.11.2025
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
0 : 1
23.11.2025
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
2 : 2
08.11.2025
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
1 : 0
02.11.2025
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
1 : 1
28.10.2025
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
2 : 2
24.10.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2 : 1
19.10.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
0 : 0
05.10.2025
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2 : 1
28.09.2025
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0 : 3
20.09.2025
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
1 : 0
14.09.2025
Болонья
55' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 2
29.08.2025
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
1 : 2
23.08.2025
Кремонезе
Был в запасе
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