Ширан Йейни - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Ширан
|Фамилия
|Йейни
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Ширан
|Фамилия
|Йейни
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -125'
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|18.08.2022
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|11.08.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|04.08.2022
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:0
|Арис (Салоники)