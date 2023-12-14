Статистика по турнирам

Лига конференций 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Голландия. Эредивизие 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2011/2012