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Ширан Йейни
Статистика
Ширан Йейни - статистика
Завершил карьеру
8 декабря 1986 (39)
#21 | Полузащитник
175 см
Израиль
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Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маккаби
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Маккаби
3 : 1
14.12.2023
Гент
Был в запасе
Лига конференций, 5 тур
Брейдаблик
1 : 2
30.11.2023
Маккаби
88' - 90'
Лига конференций, 3 тур
Маккаби
3 : 2
25.11.2023
Заря
Был в запасе
Лига конференций, 4 тур
Заря
1 : 3
09.11.2023
Маккаби
Был в запасе
Лига конференций, 2 тур
Гент
2 : 0
05.10.2023
Маккаби
Был в запасе
Лига конференций, 1 тур
Маккаби
3 : 2
21.09.2023
Брейдаблик
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Целе
1 : 1
31.08.2023
Маккаби
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
4 : 1
24.08.2023
Целе
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби
1 : 0
17.08.2023
АЕК
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
АЕК
1 : 1
09.08.2023
Маккаби
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 2
03.08.2023
Маккаби
73' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби
3 : 0
27.07.2023
Петрокуб
Был в запасе
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