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Лига конференций 2026/2027
Маккаби - Брейдаблик
Маккаби - Брейдаблик: обзор матча 21 сентября 2023
Маккаби
21.09.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, группа B, 1 тур
3 : 2
Завершен
Брейдаблик
11'
И. Масон
25'
Э. Захави
32'
Д. Битон
44'
К. Ольсен
55'
К. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби - Брейдаблик
Замена
Д. Тургеман
️️️️
Э. Захави
88'
85'
Желтая карточка
А. Глинссон
79'
Замена
В. Карл Эйнарссон
️️️️
К. Стейндорссон
79'
Замена
А. Глинссон
️️️️
A. Logi Lúðvíksson
Замена
Г. Каничовски
️️️️
Д. Битон
78'
71'
Замена
O. Sigurjonsson
️️️️
A. Sigurdarson
65'
Замена
D. Ingvarsson
️️️️
A. Yeoman
Замена
Й. Коэн
️️️️
О. Давида
65'
Замена
А. Коэн
️️️️
И. Масон
65'
55'
ГОЛ! 3:2!
К. Ольсен
Пас отдал
Х. Гуннлаугссон
45'
+3
Желтая карточка
Д. Сванторссон
44'
ГОЛ! 3:1!
К. Ольсен
Пас отдал
Д. Сванторссон
ГОЛ! 3:0!
Д. Битон
32'
ГОЛ! 2:0!
Э. Захави
Пас отдал
Й. ван Овереем
25'
ГОЛ! 1:0!
И. Масон
Пас отдал
Э. Саборит
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
3
Рой Ревиво
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
10
Дан Битон
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Брейдаблик
44
Дамир Муминович
ЦЗ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
10
Клеминт Ольсен
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Маккаби
19
Даниэл
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
21
Ширан Йейни
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
10
Йонатан Коэн
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
Брейдаблик
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
4
Ásgeir Orrason
ЦЗ
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
16
Dagur Örn Fjeldsted
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
18
Eyþór Aron Wöhler
ЦФ
4-3-2-1
90
Мишпати
3
Ревиво
32
Люккассен
4
Саборит
97
Масон
10
Битон
8
ван Овереем
8
Перец
7
Милсон
77
Давида
7
Захави
2-2-3-4
44
Муминович
21
Маргейрссон
13
13
Эйолфссон
11
Сванторссон
10
Стейндорссон
7
Гуннлаугссон
1
30
6
10
Ольсен
97
Масон
2
Коэн
2
Коэн
97
Масон
10
Битон
36
Каничовски
36
Каничовски
10
Битон
77
Давида
10
Коэн
10
Коэн
77
Давида
7
Захави
99
Тургеман
99
Тургеман
7
Захави
10
Стейндорссон
8
Эйнарссон
8
Эйнарссон
10
Стейндорссон
13
22
Глинссон
22
Глинссон
13
30
18
18
30
6
3
3
6
Остались в запасе
Маккаби
Брейдаблик
19
Даниэл
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
21
Ширан Йейни
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
4
Ásgeir Orrason
ЦЗ
16
Dagur Örn Fjeldsted
ЦП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
18
Eyþór Aron Wöhler
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Остались в запасе
19
Даниэл
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
21
Ширан Йейни
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
Остались в запасе
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
4
Ásgeir Orrason
ЦЗ
16
Dagur Örn Fjeldsted
ЦП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
18
Eyþór Aron Wöhler
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Статистика матча Маккаби - Брейдаблик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
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