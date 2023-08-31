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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Целе - Маккаби
Целе - Маккаби: обзор матча 31 августа 2023
Целе
31.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Маккаби
12'
А. Матко
50'
Г. Каничовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Целе - Маккаби
84'
Желтая карточка
И. Масон
Желтая карточка
Ж. Карничник
80'
77'
Замена
О. Давидзаде
️️️️
Милсон
74'
Замена
И. Шахар
️️️️
Д. Битон
Замена
Т. Светлин
️️️️
М. Врбанец
68'
Замена
М. Квесич
️️️️
Л. Бобичанец
63'
61'
Желтая карточка
Р. Мишпати
50'
ГОЛ! 1:1!
Г. Каничовски
Пас отдал
И. Масон
46'
Замена
Г. Каничовски
️️️️
Н. Биттон
46'
Замена
Й. Коэн
️️️️
Д. Тургеман
28'
Желтая карточка
Й. ван Овереем
ГОЛ! 1:0!
А. Матко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Целе
77
Матьяж Розман
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
19
Nino Milic
ЦЗ
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
20
Lucas Macek
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
8
Лука Бобичанец
АП
17
Алеша Матко
ЦФ
13
Матиц Врбанец
ЦФ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦФ
26
Давид Зец
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
3
Рой Ревиво
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
10
Дан Битон
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
99
Дор Тургеман
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Целе
69
Матко Обрадович
ВР
8
Марио Квесич
ЦП
10
Нино Коутер
ЦП
16
Тамар Светлин
ЦФ
9
Эдмилсон
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
99
Julien Lamy
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
21
Nejc Ajhmajer
ЦФ
Маккаби
19
Даниэл
ВР
50
Tomer Alon
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
10
Йонатан Коэн
ЦФ
3-1-2-4
77
Розман
2
Карничник
19
19
20
8
Бобичанец
11
Пруцев
17
Матко
26
Зец
3
Вуклишевич
13
Врбанец
4-1-2-1-2
90
Мишпати
97
Масон
32
Люккассен
4
Саборит
3
Ревиво
55
Биттон
10
Битон
8
ван Овереем
7
Милсон
7
Захави
99
Тургеман
8
Бобичанец
8
Квесич
8
Квесич
8
Бобичанец
13
Врбанец
16
Светлин
16
Светлин
13
Врбанец
7
Милсон
13
Давидзаде
13
Давидзаде
7
Милсон
10
Битон
36
Шахар
36
Шахар
10
Битон
55
Биттон
36
Каничовски
36
Каничовски
55
Биттон
99
Тургеман
10
Коэн
10
Коэн
99
Тургеман
Остались в запасе
Целе
Маккаби
69
Матко Обрадович
ВР
10
Нино Коутер
ЦП
9
Эдмилсон
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
99
Julien Lamy
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
21
Nejc Ajhmajer
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
19
Даниэл
ВР
50
Tomer Alon
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
69
Матко Обрадович
ВР
10
Нино Коутер
ЦП
9
Эдмилсон
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
99
Julien Lamy
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
21
Nejc Ajhmajer
ЦФ
Остались в запасе
19
Даниэл
ВР
50
Tomer Alon
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Целе - Маккаби
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Целе
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
- : -
29.11.2026
Целе
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
2 : 0
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
Радомлье
1 : 2
08.11.2026
Целе
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
НК Нафта Лендава
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
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