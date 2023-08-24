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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби - Целе
Маккаби - Целе: обзор матча 24 августа 2023
Маккаби
24.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
4 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Целе
22'
Э. Захави (П)
52'
Э. Захави
72'
Э. Захави
90+2'
Д. Тургеман
29'
G. Bajde
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби - Целе
90'
+3
Вторая желтая
К. Неманич
ГОЛ! 4:1!
Д. Тургеман
Пас отдал
Э. Голаса
90'
+2
Замена
Э. Альмог
️️️️
Э. Захави
90'
Замена
О. Давидзаде
️️️️
Р. Ревиво
84'
Замена
Г. Каничовски
️️️️
Д. Битон
83'
81'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
А. Матко
Замена
Д. Тургеман
️️️️
Милсон
80'
Замена
Э. Голаса
️️️️
Й. Коэн
79'
ГОЛ! 3:1!
Э. Захави
Пас отдал
Д. Битон
72'
72'
Замена
Т. Светлин
️️️️
М. Квесич
72'
Замена
М. Врбанец
️️️️
Д. Зец
64'
Замена
J. Lamy
️️️️
G. Bajde
Желтая карточка
Э. Саборит
58'
55'
Желтая карточка
G. Bajde
54'
Желтая карточка
К. Неманич
ГОЛ! 2:1!
Э. Захави
Пас отдал
Й. ван Овереем
52'
45'
Желтая карточка
Н. Коутер
29'
ГОЛ! 1:1!
G. Bajde
Пас отдал
М. Квесич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Захави
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
3
Рой Ревиво
ЛЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
10
Дан Битон
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
10
Йонатан Коэн
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Целе
77
Матьяж Розман
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
81
Клемен Неманич
ЦЗ
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
10
Нино Коутер
ЦП
8
Марио Квесич
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
3
Дамьян Вуклишевич
ЦФ
17
Алеша Матко
ЦФ
26
Давид Зец
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
36
Идо Шахар
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
99
Дор Тургеман
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Целе
69
Матко Обрадович
ВР
20
Lucas Macek
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
16
Тамар Светлин
ЦФ
13
Матиц Врбанец
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
99
Julien Lamy
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Перец
3
Ревиво
4
Саборит
97
Масон
55
Биттон
10
Битон
8
ван Овереем
8
Перец
7
Милсон
10
Коэн
7
Захави
3-3-4
77
Розман
2
Карничник
81
Неманич
19
10
Коутер
8
Квесич
22
Попович
30
26
Зец
17
Матко
3
Вуклишевич
3
Ревиво
13
Давидзаде
13
Давидзаде
3
Ревиво
10
Коэн
23
Голаса
23
Голаса
10
Коэн
10
Битон
36
Каничовски
36
Каничовски
10
Битон
7
Милсон
99
Тургеман
99
Тургеман
7
Милсон
7
Захави
29
Альмог
29
Альмог
7
Захави
8
Квесич
16
Светлин
16
Светлин
8
Квесич
26
Зец
13
Врбанец
13
Врбанец
26
Зец
17
Матко
77
Бизяк
77
Бизяк
17
Матко
30
99
99
30
Остались в запасе
Маккаби
Целе
90
Рой Мишпати
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
36
Идо Шахар
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
Главный тренер
Робби Кин
69
Матко Обрадович
ВР
20
Lucas Macek
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
Главный тренер
Витор Кампелуш
Остались в запасе
90
Рой Мишпати
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
36
Идо Шахар
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
Остались в запасе
69
Матко Обрадович
ВР
20
Lucas Macek
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Витор Кампелуш
Статистика матча Маккаби - Целе
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Целе
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
- : -
29.11.2026
Целе
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
2 : 0
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
Радомлье
1 : 2
08.11.2026
Целе
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
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