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Алихан Абухажиев - статистика

Завершил карьеру
19 ноября 1995 (30)
#63 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ахмат (мол)
27
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
29.05.2015
Урал (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Мордовия (мол)
2 : 0
23.05.2015
Ахмат (мол)
1' - 90'
45'
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Арсенал Т (мол)
5 : 0
15.05.2015
Ахмат (мол)
1' - 90'
72'
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
10.05.2015
Спартак М (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Ростов (мол)
1 : 1
01.05.2015
Ахмат (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Ахмат (мол)
0 : 2
18.04.2015
Динамо (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Ахмат (мол)
1 : 1
07.04.2015
Зенит (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Уфа (мол)
2 : 0
05.04.2015
Ахмат (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Кубань (мол)
3 : 0
21.03.2015
Ахмат (мол)
1' - 90'
27'
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
Рубин (мол)
5 : 1
14.03.2015
Ахмат (мол)
1' - 90'
34'
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
06.03.2015
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Ахмат (мол)
1 : 3
06.12.2014
Локомотив (мол)
73' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
29.11.2014
Краснодар (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Динамо (мол)
1 : 0
22.11.2014
Ахмат (мол)
25' - 90'
53'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Зенит (мол)
3 : 2
07.11.2014
Ахмат (мол)
82' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Краснодар (мол)
1 : 0
26.10.2014
Ахмат (мол)
1' - 90'
73'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Локомотив (мол)
9 : 1
17.10.2014
Ахмат (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Ахмат (мол)
0 : 2
28.09.2014
Ростов (мол)
1' - 63'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Спартак М (мол)
3 : 1
19.09.2014
Ахмат (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Ахмат (мол)
0 : 2
14.09.2014
Кубань (мол)
46' - 90'
83'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Урал (мол)
2 : 1
28.08.2014
Ахмат (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Ахмат (мол)
0 : 0
21.08.2014
Арсенал Т (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
17.08.2014
Мордовия (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
ЦСКА (мол)
5 : 0
12.08.2014
Ахмат (мол)
1' - 24'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
08.08.2014
Рубин (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Ахмат (мол)
0 : 2
03.08.2014
Амкар (мол)
1' - 90'
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