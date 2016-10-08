Анди Сельва - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Анди
|Фамилия
|Сельва
|Команда
|Ла Фиорита
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 мая 1976 (46 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Анди
|Фамилия
|Сельва
|Команда
|Ла Фиорита
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 мая 1976 (46 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Марино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.11.2016
|Был в запасе
|Сан-Марино
|0:8
|Германия
|11.10.2016
|82' -90'
|Норвегия
|4:1
|Сан-Марино
|08.10.2016
|Был в запасе
|Северная Ирландия
|4:0
|Сан-Марино