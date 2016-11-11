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Анди Сельва
Статистика
Анди Сельва - статистика
Завершил карьеру
23 мая 1976 (50), Рим
#32 | Нападающий
176 см
Сан-Марино | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Марино
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Сан-Марино
0 : 8
11.11.2016
Германия
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Норвегия
4 : 1
11.10.2016
Сан-Марино
82' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Северная Ирландия
4 : 0
08.10.2016
Сан-Марино
Был в запасе
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