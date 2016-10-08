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    Анди Сельва - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Анди
    Фамилия Сельва
    Команда Ла Фиорита
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 мая 1976 (46 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Марино 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.11.2016 Был в запасе Сан-Марино 0:8 Германия
    11.10.2016 82' -90' Норвегия 4:1 Сан-Марино
    08.10.2016 Был в запасе Северная Ирландия 4:0 Сан-Марино
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