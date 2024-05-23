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Оскар Дуарте - статистика

Завершил карьеру
3 июня 1989 (37)
#6 | Защитник
184 см
Коста-Рика | Никарагуа
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Вахда
18
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 1
23.05.2024
Аль-Вахда
64' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Вахда
1 : 1
05.04.2024
Аль-Ахли
1' - 46'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Фейха
1 : 2
02.04.2024
Аль-Вахда
1' - 90'
47'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Вахда
2 : 3
30.03.2024
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Абха
1 : 0
14.03.2024
Аль-Вахда
28' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Дамак
1 : 0
07.03.2024
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Вахда
3 : 3
29.02.2024
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
26.02.2024
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Шабаб
1 : 0
30.12.2023
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Вахда
3 : 1
24.12.2023
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
15.12.2023
Аль-Вахда
1' - 46'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Раед
2 : 0
02.12.2023
Аль-Вахда
1' - 46'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Вахда
3 : 1
25.11.2023
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Вахда
1 : 3
11.11.2023
Аль-Наср
1' - 90'
81'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хазм
1 : 2
05.11.2023
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Вахда
2 : 3
28.10.2023
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Ахли
3 : 1
21.10.2023
Аль-Вахда
1' - 90'
35'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Вахда
1 : 1
07.10.2023
Аль-Фейха
1' - 90'
73'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фат
5 : 1
30.09.2023
Аль-Вахда
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Вахда
4 : 0
22.09.2023
Абха
Был в запасе
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