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Швеция. Аллсвенскан
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Хальмстад
Том Трибулл
Статистика
€ 100 тыс
Том Трибулл - статистика
Хальмстад
9 марта 1993 (33), Берлин
#28 | Полузащитник
181 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Гетеборг
2 : 1
12.09.2026
Хальмстад
1' - 90'
38'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Дегерфорс
2 : 0
05.09.2026
Хальмстад
1' - 90'
25'
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Хальмстад
1 : 0
29.08.2026
Кальмар
1' - 90'
88'
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
Эргрюте
1 : 1
22.08.2026
Хальмстад
65' - 90'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Дания. Суперлига 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Дания. Суперлига 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Германия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
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Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Германия. Бундеслига 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оденсе
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
88' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
1 : 1
23.08.2025
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Вайле
4 : 0
01.08.2025
Оденсе
Был в запасе
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