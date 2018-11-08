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Инносент Эмегара
Статистика
Инносент Эмегара - статистика
Завершил карьеру
27 мая 1989 (37), Лагос
#11 | Нападающий
170 см
Швейцария | Нигерия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карабах
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 тур
Ворскла
0 : 1
08.11.2018
Карабах
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Карабах
0 : 1
25.10.2018
Ворскла
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Карабах
0 : 3
04.10.2018
Арсенал
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Спортинг
2 : 0
20.09.2018
Карабах
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Карабах
3 : 0
30.08.2018
Шериф
1' - 90'
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