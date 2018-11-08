Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Франция. Лига 1 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011