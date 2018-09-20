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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Карабах
Спортинг - Карабах: обзор матча 20 сентября 2018
Спортинг
20.09.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
2 : 0
Завершен
Карабах
54'
Рафинья
88'
Ж. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Карабах
Замена
А. Диаби
️️️️
Ф. Монтеро
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Ж. Кабрал
Пас отдал
Рафинья
88'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Нани
87'
Замена
А. Пинту
️️️️
Ж. Матье
75'
68'
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
А. Зубир
62'
Замена
А. Гусейнов
️️️️
М. Медведев
58'
Замена
Мичел
️️️️
Д. Диниев
ГОЛ! 1:0!
Рафинья
Пас отдал
Нани
54'
33'
Желтая карточка
М. Эмрели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
17
Нани
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Рафинья
ЦФ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Карабах
13
Вагнер да Силва
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
19
Филип Озобич
АП
11
Махир Эмрели
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Спортинг
40
Ренан Рибейро
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
20
Карлос Манэ
ПВ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Карабах
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
25
Анси Аголли
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
4-2-2-2
1
Салин
21
Акунья
4
Коатес
22
Матье
33
Ристовски
6
Батталья
8
Гудель
17
Нани
8
Фернандеш
12
Монтеро
11
Рафинья
3-1-3-1-2
13
да Силва
15
Гусейнов
52
Ржежничак
5
Медведев
2
Гараев
77
Геррье
7
Диниев
10
Зубир
19
Озобич
11
Эмегара
11
Эмрели
17
Нани
77
Кабрал
77
Кабрал
17
Нани
22
Матье
25
Пинту
25
Пинту
22
Матье
12
Монтеро
5
Диаби
5
Диаби
12
Монтеро
5
Медведев
30
Гусейнов
30
Гусейнов
5
Медведев
7
Диниев
8
Мичел
8
Мичел
7
Диниев
10
Зубир
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
10
Зубир
Остались в запасе
Спортинг
Карабах
20
Карлос Манэ
ПВ
40
Ренан Рибейро
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
25
Анси Аголли
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
20
Карлос Манэ
ПВ
40
Ренан Рибейро
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
Остались в запасе
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
25
Анси Аголли
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Спортинг - Карабах
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
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Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
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Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
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- : -
22.11.2026
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Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
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0 : 1
06.11.2026
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Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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