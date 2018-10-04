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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Арсенал
Карабах - Арсенал: обзор матча 04 октября 2018
Карабах
04.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа E, 2 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
4'
С. Папастатопулос
53'
Э. Смит-Роу
80'
М. Гендузи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Арсенал
Замена
С. Славчев
️️️️
Г. Гараев
84'
80'
ГОЛ! 0:3!
М. Гендузи
Пас отдал
А. Ляказетт
71'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
А. Ивоби
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
Ф. Озобич
67'
65'
Замена
М. Озил
️️️️
Э. Смит-Роу
Замена
Д. Деларж
️️️️
М. Эмрели
61'
53'
ГОЛ! 0:2!
Э. Смит-Роу
Пас отдал
А. Ивоби
46'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Н. Монреаль
43'
Желтая карточка
Р. Холдинг
Желтая карточка
М. Медведев
33'
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Папастатопулос
Пас отдал
Н. Монреаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
13
Вагнер да Силва
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
8
Мичел
ЦП
19
Филип Озобич
АП
11
Махир Эмрели
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Карабах
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
6
Симеон Славчев
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-1-2-1-2
13
да Силва
5
Медведев
25
Аголли
15
Гусейнов
52
Ржежничак
2
Гараев
10
Зубир
8
Мичел
19
Озобич
11
Эмегара
11
Эмрели
3-2-3-1-1
1
Лено
23
Колашинац
19
Папастатопулос
6
Холдинг
2
Лихтштайнер
18
Монреаль
32
Смит-Роу
6
Гендузи
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
18
Уэлбек
19
Озобич
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
19
Озобич
2
Гараев
6
Славчев
6
Славчев
2
Гараев
11
Эмрели
28
Деларж
28
Деларж
11
Эмрели
18
Монреаль
34
Торрейра
34
Торрейра
18
Монреаль
32
Смит-Роу
10
Озил
10
Озил
32
Смит-Роу
17
Ивоби
91
Ляказетт
91
Ляказетт
17
Ивоби
Остались в запасе
Карабах
Арсенал
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Карабах - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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