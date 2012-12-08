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Филипе Оливейра
Статистика
Филипе Оливейра - статистика
Завершил карьеру
27 мая 1984 (42), Брага
#16 | Полузащитник
177 см
Португалия
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Серия А 2010/2011
Чемпионат Португалии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фехервар
6
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Спортинг
2 : 1
08.12.2012
Фехервар
1' - 57'
Лига Европы, 5 тур
Фехервар
0 : 1
22.11.2012
Генк
1' - 46'
Лига Европы, 4 тур
Базель
1 : 0
09.11.2012
Фехервар
1' - 90'
35'
Лига Европы, 3 тур
Фехервар
2 : 1
25.10.2012
Базель
79' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Фехервар
3 : 0
04.10.2012
Спортинг
1' - 90'
21'
Лига Европы, 1 тур
Генк
3 : 0
20.09.2012
Фехервар
1' - 58'
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