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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фехервар - Генк
Фехервар - Генк: обзор матча 22 ноября 2012
Фехервар
22.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
0 : 1
Завершен
Генк
19'
Э. Барда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фехервар - Генк
90'
+5
Желтая карточка
А. Тимбе Масика
Желтая карточка
И. Ковач
90'
90'
Замена
Б. Кумордзи
️️️️
Й. Фоссен
Замена
В. Балуфо Фернандес
️️️️
Кака
82'
80'
Желтая карточка
Х. Хиланд
Желтая карточка
Ш. Торгелле
80'
76'
Замена
А. Тимбе Масика
️️️️
С. Джозеф-Монроуз
Замена
Ш. Торгелле
️️️️
Д. Шандор
76'
70'
Замена
Г. Плет
️️️️
Э. Барда
68'
Желтая карточка
Э. Барда
Замена
И. Ковач
️️️️
Ф. Оливейра
46'
Желтая карточка
Кака
21'
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барда
Пас отдал
Ж. Горью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
40
Младен Божович
ВР
16
Филипе Оливейра
ЛЗ
30
Роланд Солноки
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
2
Альваро Брачи
ПЗ
11
Дьердь Шандор
ЦП
22
Никола Митрович
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
11
Неманья Николич
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Генк
1
Кристоф ван Хаут
ВР
30
Надсон
ЦЗ
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
21
Дани Фернандес
ПЗ
11
Халим Хиланд
ОП
17
Жульен Горью
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Фехервар
12
Томас Туйвель
ВР
24
Эктор
ЛЗ
21
Адриан Секереш
ЦЗ
20
Вальтер Балуфо Фернандес
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
10
Иштван Ковач
ЦП
28
Шандор Торгелле
ЦФ
Генк
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
5
Давид Хуберт
ЦП
40
Аюб Тимбе Масика
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
29
Глинор Плет
ЦФ
3-2-3-2
40
Божович
30
Солноки
4
Кака
5
Соуза
16
Оливейра
2
Брачи
11
Шандор
22
Митрович
10
Нето
9
Гьюрчо
11
Николич
4-1-2-3
1
ван Хаут
21
Фернандес
30
Надсон
3
Чиманга
16
Нгонгка
11
Хиланд
17
Горью
7
Буффель
9
Фоссен
10
Барда
28
Джозеф-Монроуз
4
Кака
20
Балуфо Фернандес
20
Балуфо Фернандес
4
Кака
16
Оливейра
10
Ковач
10
Ковач
16
Оливейра
11
Шандор
28
Торгелле
28
Торгелле
11
Шандор
10
Барда
29
Плет
29
Плет
10
Барда
28
Джозеф-Монроуз
40
Масика
40
Масика
28
Джозеф-Монроуз
9
Фоссен
2
Кумордзи
2
Кумордзи
9
Фоссен
Остались в запасе
Фехервар
Генк
21
Адриан Секереш
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
12
Томас Туйвель
ВР
24
Эктор
ЛЗ
Главный тренер
Паулу Соуза
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
5
Давид Хуберт
ЦП
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
Главный тренер
Марио Бин
Остались в запасе
21
Адриан Секереш
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
12
Томас Туйвель
ВР
24
Эктор
ЛЗ
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
5
Давид Хуберт
ЦП
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Марио Бин
Статистика матча Фехервар - Генк
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Состой Стадион
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