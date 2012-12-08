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Спортинг - Фехервар
Спортинг - Фехервар: обзор матча 08 декабря 2012
Спортинг
08.12.2012, суббота, 00:05
Лига Европы, группа G, 6 тур
2 : 1
Завершен
Фехервар
65'
З. Лабиад
82'
В. Виола
80'
Д. Шандор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Фехервар
Замена
Д. Праньич
️️️️
Д. Капель
85'
Желтая карточка
З. Лабиад
84'
83'
Красная карточка
Д. Шандор
ГОЛ! 2:1!
В. Виола
82'
81'
Желтая карточка
В. Соуза
80'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Шандор
79'
Желтая карточка
М. Канейра
Желтая карточка
С. Соареш
78'
72'
Замена
И. Ковач
️️️️
Б. Тот
ГОЛ! 1:0!
З. Лабиад
65'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
57'
57'
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
Ф. Оливейра
54'
Желтая карточка
Б. Тот
45'
Желтая карточка
В. Балуфо Фернандес
Желтая карточка
Ф. Ринаудо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
2
Шандао
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
16
Валентин Виола
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Фехервар
12
Томас Туйвель
ВР
16
Филипе Оливейра
ЛЗ
30
Роланд Солноки
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
2
Альваро Брачи
ПЗ
20
Вальтер Балуфо Фернандес
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
11
Дьердь Шандор
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Спортинг
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Элиас
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Фехервар
40
Младен Божович
ВР
4
Кака
ЦЗ
10
Иштван Ковач
ЦП
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
28
Шандор Торгелле
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Бук
47
Эшгайю
2
Шандао
2
Инсуа
21
Соареш
23
Булахруз
17
Капель
6
Фернандес
21
Ринаудо
52
Лабиад
16
Виола
3-2-4-1
12
Туйвель
4
Канейра
30
Солноки
5
Соуза
2
Брачи
16
Оливейра
1
Тот
11
Шандор
10
Нето
20
Балуфо Фернандес
11
Николич
17
Капель
32
Праньич
32
Праньич
17
Капель
1
Тот
10
Ковач
10
Ковач
1
Тот
16
Оливейра
9
Гьюрчо
9
Гьюрчо
16
Оливейра
Остались в запасе
Спортинг
Фехервар
5
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Элиас
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
40
Младен Божович
ВР
4
Кака
ЦЗ
28
Шандор Торгелле
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
5
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Элиас
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Остались в запасе
40
Младен Божович
ВР
4
Кака
ЦЗ
28
Шандор Торгелле
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Спортинг - Фехервар
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
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Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
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Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Кукулакис
(Ираклион)
Стадион:
Жозе Алваладе
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