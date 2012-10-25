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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фехервар - Базель
Фехервар - Базель: обзор матча 25 октября 2012
Фехервар
25.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
2 : 1
Завершен
Базель
2'
Ф. Шер (АГ)
32'
М. Канейра
90+1'
Ф. Шер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фехервар - Базель
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Ф. Шер
Пас отдал
Ф. Фрай
Замена
Ш. Торгелле
️️️️
В. Балуфо Фернандес
86'
85'
Желтая карточка
М. Штреллер
79'
Желтая карточка
В. Штокер
Замена
Ф. Оливейра
️️️️
А. Гьюрчо
79'
Замена
Б. Тот
️️️️
Д. Шандор
73'
72'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Д. Дежен
57'
Замена
П. Кван-Рёнг
️️️️
М. Салах
46'
Замена
К. Возер
️️️️
П. Чжу-Ху
ГОЛ! 2:0!
М. Канейра
Пас отдал
А. Гьюрчо
32'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Шер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
40
Младен Божович
ВР
30
Роланд Солноки
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
2
Альваро Брачи
ПЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
22
Никола Митрович
ЦП
11
Дьердь Шандор
ЦП
20
Вальтер Балуфо Фернандес
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
11
Неманья Николич
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
14
Валентин Штокер
ЦП
88
Кабрал
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Фехервар
12
Томас Туйвель
ВР
16
Филипе Оливейра
ЛЗ
21
Адриан Секереш
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
10
Иштван Ковач
ЦП
28
Шандор Торгелле
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
19
Симон Гретер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Пак Кван-Рёнг
ЦФ
4-4-2
40
Божович
2
Брачи
30
Солноки
5
Соуза
4
Канейра
22
Митрович
20
Балуфо Фернандес
10
Нето
11
Шандор
9
Гьюрчо
11
Николич
4-1-3-1-1
1
Зоммер
17
Штайнхофер
15
Драгович
5
Шер
33
Пак Чжу-Ху
21
Диас
7
Дежен
88
Кабрал
14
Штокер
10
Салах
9
Штреллер
11
Шандор
1
Тот
1
Тот
11
Шандор
9
Гьюрчо
16
Оливейра
16
Оливейра
9
Гьюрчо
20
Балуфо Фернандес
28
Торгелле
28
Торгелле
20
Балуфо Фернандес
10
Салах
16
Кван-Рёнг
16
Кван-Рёнг
10
Салах
33
Пак Чжу-Ху
41
Возер
41
Возер
33
Пак Чжу-Ху
7
Дежен
20
Фрай
20
Фрай
7
Дежен
Остались в запасе
Фехервар
Базель
21
Адриан Секереш
ЦЗ
12
Томас Туйвель
ВР
4
Кака
ЦЗ
10
Иштван Ковач
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
19
Симон Гретер
ЦП
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
21
Адриан Секереш
ЦЗ
12
Томас Туйвель
ВР
4
Кака
ЦЗ
10
Иштван Ковач
ЦП
Остались в запасе
19
Симон Гретер
ЦП
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Фехервар - Базель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
Состой Стадион
Новости команд
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