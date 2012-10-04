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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фехервар - Спортинг
Фехервар - Спортинг: обзор матча 04 октября 2012
Фехервар
04.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
3 : 0
Завершен
Спортинг
15'
В. Соуза
21'
Ф. Оливейра
35'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фехервар - Спортинг
Замена
Р. Нето
️️️️
Стопира
90'
Замена
Ш. Торгелле
️️️️
Н. Николич
78'
71'
Замена
А. Силва
️️️️
Х. Булахруз
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
В. Балуфо Фернандес
68'
46'
Замена
С. Схаарс
️️️️
З. Лабиад
Желтая карточка
Н. Николич
37'
ГОЛ! 3:0!
Н. Николич
35'
30'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Ф. Ринаудо
ГОЛ! 2:0!
Ф. Оливейра
Пас отдал
В. Балуфо Фернандес
21'
ГОЛ! 1:0!
В. Соуза
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
40
Младен Божович
ВР
16
Филипе Оливейра
ЛЗ
2
Стопира
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
2
Альваро Брачи
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
11
Дьердь Шандор
ЦП
20
Вальтер Балуфо Фернандес
ЦП
22
Никола Митрович
ЦП
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
2
Марат Измайлов
ПП
16
Валентин Виола
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Фехервар
12
Томас Туйвель
ВР
24
Эктор
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
10
Ренато Нето
ЦП
10
Иштван Ковач
ЦП
28
Шандор Торгелле
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
3-2-4-1
40
Божович
4
Канейра
2
Стопира
5
Соуза
16
Оливейра
2
Брачи
1
Тот
20
Балуфо Фернандес
22
Митрович
11
Шандор
11
Николич
3-5-1-1
1
Патрисиу
23
Булахруз
5
Рохо
32
Праньич
2
Измайлов
28
Мартинш
6
Фернандес
9
Жеффрен
21
Ринаудо
52
Лабиад
16
Виола
2
Стопира
10
Нето
10
Нето
2
Стопира
11
Николич
28
Торгелле
28
Торгелле
11
Николич
20
Балуфо Фернандес
9
Гьюрчо
9
Гьюрчо
20
Балуфо Фернандес
23
Булахруз
15
Силва
15
Силва
23
Булахруз
52
Лабиад
6
Схаарс
6
Схаарс
52
Лабиад
21
Ринаудо
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
21
Ринаудо
Остались в запасе
Фехервар
Спортинг
12
Томас Туйвель
ВР
24
Эктор
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
10
Иштван Ковач
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
1
Марсело Бук
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
12
Томас Туйвель
ВР
24
Эктор
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
10
Иштван Ковач
ЦП
Остались в запасе
1
Марсело Бук
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Фехервар - Спортинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Кристин Якобссон
(Коупавогюр)
Стадион:
Состой Стадион
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