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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Фехервар
Генк - Фехервар: обзор матча 20 сентября 2012
Генк
20.09.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 1 тур
3 : 0
Завершен
Фехервар
22'
Й. Фоссен
78'
Т. Буффель
90+2'
Б. Де Кеулаер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Фехервар
ГОЛ! 3:0!
Б. Де Кеулаер
Пас отдал
Ж. Горью
90'
+2
90'
Желтая карточка
А. Брачи
Замена
Б. Кумордзи
️️️️
Й. Фоссен
86'
Замена
Г. Плет
️️️️
С. Джозеф-Монроуз
81'
ГОЛ! 2:0!
Т. Буффель
Пас отдал
Й. Фоссен
78'
Замена
Надсон
️️️️
Д. Фернандес
77'
72'
Замена
Н. Николич
️️️️
Ш. Торгелле
65'
Замена
И. Ковач
️️️️
Б. Тот
58'
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
Ф. Оливейра
ГОЛ! 1:0!
Й. Фоссен
Пас отдал
Т. Буффель
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
21
Дани Фернандес
ПЗ
11
Халим Хиланд
ОП
17
Жульен Горью
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
10
Бенджамин Де Кеулаер
ПП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Фехервар
40
Младен Божович
ВР
16
Филипе Оливейра
ЛЗ
2
Стопира
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
2
Альваро Брачи
ПЗ
20
Вальтер Балуфо Фернандес
ЦП
22
Никола Митрович
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
11
Дьердь Шандор
ЦП
28
Шандор Торгелле
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Генк
53
Стийн Вертелаерс
ВР
30
Надсон
ЦЗ
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
29
Глинор Плет
ЦФ
24
Кеннеди Нванганга
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Фехервар
12
Томас Туйвель
ВР
30
Роланд Солноки
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
10
Иштван Ковач
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
4-1-3-2
1
ван Хаут
3
Кулибали
3
Хамалайнен
12
Симайс
21
Фернандес
11
Хиланд
17
Горью
7
Буффель
10
Де Кеулаер
9
Фоссен
28
Джозеф-Монроуз
3-2-4-1
40
Божович
4
Канейра
2
Стопира
5
Соуза
2
Брачи
16
Оливейра
22
Митрович
1
Тот
11
Шандор
20
Балуфо Фернандес
28
Торгелле
28
Джозеф-Монроуз
29
Плет
29
Плет
28
Джозеф-Монроуз
21
Фернандес
30
Надсон
30
Надсон
21
Фернандес
9
Фоссен
2
Кумордзи
2
Кумордзи
9
Фоссен
1
Тот
10
Ковач
10
Ковач
1
Тот
16
Оливейра
9
Гьюрчо
9
Гьюрчо
16
Оливейра
28
Торгелле
11
Николич
11
Николич
28
Торгелле
Остались в запасе
Генк
Фехервар
24
Кеннеди Нванганга
ЦФ
53
Стийн Вертелаерс
ВР
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
30
Роланд Солноки
ЦЗ
12
Томас Туйвель
ВР
4
Кака
ЦЗ
10
Ренато Нето
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
24
Кеннеди Нванганга
ЦФ
53
Стийн Вертелаерс
ВР
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
10
Элианив Барда
ЦФ
Остались в запасе
30
Роланд Солноки
ЦЗ
12
Томас Туйвель
ВР
4
Кака
ЦЗ
10
Ренато Нето
ЦП
Главный тренер
Марио Бин
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Генк - Фехервар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Цегека Арена
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