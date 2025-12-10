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Валере Жермен
Статистика
Валере Жермен - статистика
Завершил карьеру
17 апреля 1990 (36)
#98 | Нападающий
180 см | 73 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
Япония. Джей-лига 2025
Австралия. А-лига 2024/2025
Австралия. А-лига 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Лига чемпионов 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Франция. Лига 1 2014/2015
Франция. Лига 1 2013/2014
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Санфречче Хиросима
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Санфречче Хиросима
1 : 0
10.12.2025
Шанхай Шэньхуа
76' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 1
25.11.2025
Санфречче Хиросима
Был в запасе
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Санфречче Хиросима
1 : 0
04.11.2025
Канвон
1' - 58'
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
21.10.2025
Санфречче Хиросима
62' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Санфречче Хиросима
1 : 1
30.09.2025
Шанхай Порт
65' - 90'
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