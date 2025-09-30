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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Санфречче Хиросима - Шанхай Порт
Санфречче Хиросима - Шанхай Порт: обзор матча 30 сентября 2025
Санфречче Хиросима
30.09.2025, вторник, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 2 тур
1 : 1
Завершен
Шанхай Порт
19'
H. Araki
83'
Габриэлзиньо
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санфречче Хиросима - Шанхай Порт
Завершен
90'
Красная карточка
Gustavo
Замена
Толгай-Али Арслан
️️️️➡️️
Shunki Higashi
86'
Замена
Daiki Suga
️️️️➡️️
Хайао Кавабе
86'
83'
ГОЛ! 1:1!
Габриэлзиньо
Пас отдал
Zhen Wei
77'
Желтая карточка
Christian Alexander Jojo
73'
Замена
Габриэлзиньо
️️️️➡️️
Оскар Мелендо
73'
Замена
Yang Shiyuan
️️️️➡️️
Матеус Хусса
Замена
Валере Жермен
️️️️➡️️
Kosuke Kinoshita
65'
Замена
Yotaro Nakajima
️️️️➡️️
Наоки Маэда
65'
64'
Замена
Lu Wenjun
️️️️➡️️
Huan Fu
64'
Замена
Leonardo
️️️️➡️️
Kuai Jiwen
Желтая карточка
Джу-Сун Ким
55'
Замена
Mutsuki Kato
️️️️➡️️
Marcos Júnior
46'
ГОЛ! 1:0!
Hayato Araki
Пас отдал
Shunki Higashi
19'
Желтая карточка
Tsukasa Shiotani
16'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санфречче Хиросима
1
Кейсуке Осако
ВР
33
Tsukasa Shiotani
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
4
Hayato Araki
ЦЗ
16
Сатоси Танака
ОП
15
Shuto Nakano
ЦП
6
Хайао Кавабе
(К)
ЦП
24
Shunki Higashi
ЦП
10
Marcos Júnior
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
17
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
3
Christian Alexander Jojo
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
4
Shenchao Wang
(К)
ЦЗ
5
Матеус Хусса
ОП
47
Kuai Jiwen
ЦП
10
Матеус Витал
АП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Санфречче Хиросима
26
Jeong Min-ki
ВР
21
Yudai Tanaka
ВР
3
Taichi Yamasaki
ЦЗ
13
Naoto Arai
ЦЗ
32
Sota Koshimichi
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
18
Daiki Suga
ЦП
35
Yotaro Nakajima
ЦП
25
Yusuke Chajima
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
19
S. Sasaki
ЦФ
11
Mutsuki Kato
ЦФ
Шанхай Порт
25
Jia Du
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
23
Tian Ming
ЦЗ
45
Leonardo
ЦП
44
Feng Jing
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
20
Yang Shiyuan
ЦП
11
Габриэлзиньо
ЛВ
26
Ruofan Liu
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
11
Lu Wenjun
ЦФ
49
Li Xinxiang
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Осако
33
37
Ким
4
16
Танака
15
24
10
6
Кавабе
41
Маэда
17
3-3-1-2-1
12
3
23
4
40
5
Хусса
13
47
21
Мелендо
10
Витал
9
24
30
Арслан
30
Арслан
24
6
Кавабе
18
18
6
Кавабе
41
Маэда
35
35
41
Маэда
17
98
Жермен
98
Жермен
17
10
11
11
10
47
45
45
47
5
Хусса
20
20
5
Хусса
21
Мелендо
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
21
Мелендо
23
11
11
23
Остались в запасе
Санфречче Хиросима
Шанхай Порт
26
Jeong Min-ki
ВР
21
Yudai Tanaka
ВР
3
Taichi Yamasaki
ЦЗ
13
Naoto Arai
ЦЗ
32
Sota Koshimichi
ЦП
25
Yusuke Chajima
ЦП
19
S. Sasaki
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
25
Jia Du
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
23
Tian Ming
ЦЗ
44
Feng Jing
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
26
Ruofan Liu
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
49
Li Xinxiang
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
26
Jeong Min-ki
ВР
21
Yudai Tanaka
ВР
3
Taichi Yamasaki
ЦЗ
13
Naoto Arai
ЦЗ
32
Sota Koshimichi
ЦП
25
Yusuke Chajima
ЦП
19
S. Sasaki
ЦФ
Остались в запасе
25
Jia Du
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
23
Tian Ming
ЦЗ
44
Feng Jing
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
26
Ruofan Liu
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
49
Li Xinxiang
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Санфречче Хиросима - Шанхай Порт
2
1
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
14
1
Нарушения
9
10
Офсайды
3
2
Количество передач
495
364
Сейвы
1
10
Точность передач %
78
74
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Информация о матче
Главный судья:
Alexander George King, Australia
Стадион:
Edion Peace Wing Hiroshima, Hiroshima
Посещаемость:
7819
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