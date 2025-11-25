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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Чэнду Жунчэн - Санфречче Хиросима
Чэнду Жунчэн - Санфречче Хиросима: обзор матча 25 ноября 2025
Чэнду Жунчэн
25.11.2025, вторник, 15:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 5 тур
1 : 1
Завершен
Санфречче Хиросима
54'
F. Silva (П)
63'
M. Kato
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чэнду Жунчэн - Санфречче Хиросима
Завершен
Желтая карточка
Dinghao Yan
90'
+5
Замена
Liao Rongxiang
️️️️➡️️
P. Delgado
90'
+2
Замена
Dinghao Yan
️️️️➡️️
Ming Yang Yang
90'
+2
Замена
Li Moyu
️️️️➡️️
Шихао Вей
90'
+2
90'
+6'
86'
Замена
Наоки Маэда
️️️️➡️️
Толгай-Али Арслан
Замена
Mincheng Yuan
️️️️➡️️
Yanfeng Dong
70'
63'
ГОЛ! 1:1!
Mutsuki Kato
Пас отдал
Sota Nakamura
60'
Замена
Mutsuki Kato
️️️️➡️️
Kosuke Kinoshita
60'
Замена
Daiki Suga
️️️️➡️️
Naoto Arai
Замена
P. Delgado
️️️️➡️️
Rômulo
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Felipe Silva
54'
45'
+1'
Желтая карточка
Тимо Летшерт
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чэнду Жунчэн
1
Jian Tao
ВР
2
Hetao Hu
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
22
Li Yang
ЦЗ
13
Yahav Gurfinkel
ЦП
8
Tim Chow
(К)
ЦП
16
Ming Yang Yang
ЦП
7
Шихао Вей
ЛВ
10
Rômulo
ЦФ
9
Felipe Silva
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Санфречче Хиросима
1
Кейсуке Осако
ВР
33
Tsukasa Shiotani
ЦЗ
4
Hayato Araki
(К)
ЦЗ
3
Taichi Yamasaki
ЦЗ
13
Naoto Arai
ЦЗ
16
Сатоси Танака
ОП
15
Shuto Nakano
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Kosuke Kinoshita
ЦФ
9
Ryo Germain
ЦФ
39
Sota Nakamura
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Чэнду Жунчэн
32
Дянзуо Лю
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
20
P. Delgado
ЦП
58
Liao Rongxiang
ЦП
48
Li Moyu
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Санфречче Хиросима
21
Yudai Tanaka
ВР
38
Cailen Hill
ВР
18
Daiki Suga
ЦП
25
Yusuke Chajima
ЦП
32
Sota Koshimichi
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
11
Mutsuki Kato
ЦФ
36
Alen Inoue
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-3-1-2
1
2
19
22
5
Летшерт
13
8
16
7
Вей
9
10
4-1-2-3
1
Осако
4
3
13
33
16
Танака
15
30
Арслан
39
9
17
19
26
26
19
10
20
20
10
58
58
7
Вей
48
48
7
Вей
16
8
8
16
13
18
18
13
30
Арслан
41
Маэда
41
Маэда
30
Арслан
17
11
11
17
Остались в запасе
Чэнду Жунчэн
Санфречче Хиросима
32
Дянзуо Лю
ВР
18
Pengfei Han
ЦЗ
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
39
Chao Gan
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
21
Yudai Tanaka
ВР
38
Cailen Hill
ВР
25
Yusuke Chajima
ЦП
32
Sota Koshimichi
ЦП
36
Alen Inoue
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
32
Дянзуо Лю
ВР
18
Pengfei Han
ЦЗ
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
39
Chao Gan
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Остались в запасе
21
Yudai Tanaka
ВР
38
Cailen Hill
ВР
25
Yusuke Chajima
ЦП
32
Sota Koshimichi
ЦП
36
Alen Inoue
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Чэнду Жунчэн - Санфречче Хиросима
2
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
17
13
Офсайды
1
2
Количество передач
315
432
Сейвы
1
3
Точность передач %
65
71
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Информация о матче
Главный судья:
Abdulla Ali Al-Marri, Qatar
Стадион:
Chengdu Phoenix Hill Football Stadium, Sichuan
Посещаемость:
27836
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2
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1 мая
6
«Шэньхуа» Слуцкого одержал первую победу за 2 месяца
21 июня
Клуб Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 7 матчей
1 июня
4
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая
3
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
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2
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Чэнду Жунчэн
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30.05.2026
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