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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Санфречче Хиросима - Шанхай Шэньхуа
Санфречче Хиросима - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 10 декабря 2025
Санфречче Хиросима
10.12.2025, среда, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 6 тур
1 : 0
Завершен
Шанхай Шэньхуа
78'
H. Araki
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санфречче Хиросима - Шанхай Шэньхуа
Завершен
90'
+5'
ГОЛ! 1:0!
Hayato Araki
Пас отдал
Naoto Arai
78'
76'
Замена
Луиш Асуэ
️️️️➡️️
Saulo Mineiro
Замена
Валере Жермен
️️️️➡️️
Ryo Germain
76'
71'
Замена
Хайцзянь Ван
️️️️➡️️
Ибраим Амаду
68'
Желтая карточка
Си Ву
Замена
Mutsuki Kato
️️️️➡️️
Daiki Suga
64'
62'
Замена
Haoyu Yang
️️️️➡️️
Тианий Гао
Желтая карточка
Ryo Germain
58'
Замена
Kosuke Kinoshita
️️️️➡️️
Толгай-Али Арслан
55'
Травма
Толгай-Али Арслан
54'
51'
Желтая карточка
Ибраим Амаду
45'
+2'
17'
Желтая карточка
Синичи Чан
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санфречче Хиросима
1
Кейсуке Осако
ВР
33
Tsukasa Shiotani
ЦЗ
4
Hayato Araki
ЦЗ
13
Naoto Arai
ЦЗ
16
Сатоси Танака
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
18
Daiki Suga
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
19
S. Sasaki
(К)
ЦФ
9
Ryo Germain
ЦФ
39
Sota Nakamura
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Шанхай Шэньхуа
1
Yaxiong Bao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
17
Тианий Гао
ОП
15
Си Ву
(К)
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Saulo Mineiro
ЦФ
99
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Санфречче Хиросима
21
Yudai Tanaka
ВР
38
Cailen Hill
ВР
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
10
Marcos Júnior
ЦП
25
Yusuke Chajima
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
17
Kosuke Kinoshita
ЦФ
11
Mutsuki Kato
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
45
Shimon Kobayashi
ЦФ
36
Alen Inoue
ЦФ
50
Moki Sota
ЦФ
Шанхай Шэньхуа
41
Zhou Zhengkai
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
10
Вай-Цун Дай
ОП
43
Haoyu Yang
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
30
Пенгфей Си
ПВ
12
Луиш Асуэ
ЦФ
18
Liu Chengyu
ЦФ
3-1-3-3
1
Осако
33
4
13
16
Танака
30
Арслан
18
6
Кавабе
39
9
19
4-2-1-1-2
1
13
Манафа
4
Цзян
5
Чжу
27
Чан
10
Амаду
17
Гао
15
Ву
10
Тейшейра
99
Луис
11
30
Арслан
17
17
30
Арслан
18
11
11
18
9
98
Жермен
98
Жермен
9
17
Гао
43
43
17
Гао
10
Амаду
33
Ван
33
Ван
10
Амаду
11
12
Асуэ
12
Асуэ
11
Остались в запасе
Санфречче Хиросима
Шанхай Шэньхуа
21
Yudai Tanaka
ВР
38
Cailen Hill
ВР
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
10
Marcos Júnior
ЦП
25
Yusuke Chajima
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
45
Shimon Kobayashi
ЦФ
36
Alen Inoue
ЦФ
50
Moki Sota
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
41
Zhou Zhengkai
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
10
Вай-Цун Дай
ОП
30
Пенгфей Си
ПВ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
21
Yudai Tanaka
ВР
38
Cailen Hill
ВР
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
10
Marcos Júnior
ЦП
25
Yusuke Chajima
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
45
Shimon Kobayashi
ЦФ
36
Alen Inoue
ЦФ
50
Moki Sota
ЦФ
Остались в запасе
41
Zhou Zhengkai
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
10
Вай-Цун Дай
ОП
30
Пенгфей Си
ПВ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Санфречче Хиросима - Шанхай Шэньхуа
1
3
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
6
8
Офсайды
6
1
Количество передач
525
327
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
8
9
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Али
Стадион:
Edion Peace Wing Hiroshima, Hiroshima
Посещаемость:
13240
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