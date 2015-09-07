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    Артем Маслевский - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Артем
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Маслевский
    Команда Афипс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 марта 1989 (33 года)
    Рост 181
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Афипс 17 11 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2015 1' -90' Астрахань (Астрахань) 1:1 Афипс (Афипский)
    88' 86'
    01.11.2015 1' -87' Афипс (Афипский) 3:0 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    22'
    25.10.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:2 Афипс (Афипский)
    89'
    18.10.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 2:1 Ангушт (Назрань)
    11.10.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 1:0 МИТОС (Новочеркасск)
    04.10.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 1:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    7'
    28.09.2015 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Афипс (Афипский)
    53'
    21.09.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 1:1 Дружба (Майкоп)
    33'
    14.09.2015 1' -88' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:1 Афипс (Афипский)
    18'
    07.09.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 3:7 Терек-2 (Грозный)
    4' 73' 90' 80'
    01.09.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 3:0 Алания (Владикавказ)
    39'
    25.08.2015 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 1:0 Афипс (Афипский)
    18.08.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 4:0 Астрахань (Астрахань)
    10'
    12.08.2015 1' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 0:1 Афипс (Афипский)
    04.08.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    89'
    28.07.2015 1' -71' Ангушт (Назрань) 0:1 Афипс (Афипский)
    20.07.2015 46' -90' Афипс (Афипский) 2:1 Динамо (Ставрополь)
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