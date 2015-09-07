Артем Маслевский - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Маслевский
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 1989 (33 года)
|Рост
|181
|Вес
|80
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Маслевский
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 1989 (33 года)
|Рост
|181
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Афипс
|17
|11
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:1
|Афипс (Афипский)
|88' 86'
|01.11.2015
|1' -87'
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|22'
|25.10.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Афипс (Афипский)
|89'
|18.10.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Ангушт (Назрань)
|11.10.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|04.10.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|7'
|28.09.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Афипс (Афипский)
|53'
|21.09.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:1
|Дружба (Майкоп)
|33'
|14.09.2015
|1' -88'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|18'
|07.09.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:7
|Терек-2 (Грозный)
|4' 73' 90' 80'
|01.09.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Алания (Владикавказ)
|39'
|25.08.2015
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|Афипс (Афипский)
|18.08.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|4:0
|Астрахань (Астрахань)
|10'
|12.08.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|04.08.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|89'
|28.07.2015
|1' -71'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|20.07.2015
|46' -90'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Динамо (Ставрополь)