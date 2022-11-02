Илья Зуев - статистика
#58 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Зуев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1994 (29 лет)
|Рост
|183
|Вес
|73
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Илья
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Зуев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1994 (29 лет)
|Рост
|183
|Вес
|73
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 38'
|Акрон
|0:0
|Краснодар-2
|Россия. Первая лига, 21 тур
|26'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Акрон
|2:0
|Торпедо
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|16.11.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|5:0
|Пересвет (Домодедово)