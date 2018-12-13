Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Шотландия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011