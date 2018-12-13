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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Рейнджерс
Рапид - Рейнджерс: обзор матча 13 декабря 2018
Рапид
13.12.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа G, 6 тур
1 : 0
Завершен
Рейнджерс
84'
Д. Любичич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Рейнджерс
ГОЛ! 1:0!
Д. Любичич
Пас отдал
К. Кнасмюллнер
84'
61'
Желтая карточка
К. Голдсон
Желтая карточка
М. Мартич
51'
44'
Желтая карточка
Р. Джек
Желтая карточка
М. Мюлдюр
42'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
17
Мануэль Мартич
ЦП
14
Ветон Бериша
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
40
Гленн Миддлтон
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Рейнджерс
20
Джон Фланаган
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
11
Эрос Грезда
ПВ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
4-3-2
30
Штребингер
5
Болинголи
24
Ауэр
44
Барач
18
Мюлдюр
22
Шваб
99
Мург
17
Мартич
9
Иван
14
Бериша
4-1-4-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
36
Маколи
6
Голдсон
3
Баришич
2
МакКрори
40
Миддлтон
37
Эрфилд
8
Джек
29
Кулибали
9
Морелос
Остались в запасе
Рапид
Рейнджерс
21
Тобиас Кнофлах
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
11
Эрос Грезда
ПВ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
21
Тобиас Кнофлах
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Остались в запасе
11
Эрос Грезда
ПВ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Рапид - Рейнджерс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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