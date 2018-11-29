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Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Вильярреал
Рейнджерс - Вильярреал: обзор матча 29 ноября 2018
Рейнджерс
29.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Вильярреал
Желтая карточка
Г. Миддлтон
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
Д. Фланаган
90'
Вторая желтая
Д. Кандеяш
45'
+1
Желтая карточка
Д. Кандеяш
36'
35'
Желтая карточка
М. Гаспар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
40
Гленн Миддлтон
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
16
Энди Халлидэй
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Эрос Грезда
ПВ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
4-4-2
1
МакГрегор
20
Фланаган
6
Уорролл
6
Голдсон
2
Тавернье
40
Миддлтон
37
Эрфилд
29
Кулибали
8
Джек
21
Кандеяш
9
Морелос
4-3-1-2
1
Андрес
2
Гаспар
27
Гонсалес
26
Мори
24
Коста
8
Морланес
14
Тригерос
35
Касерес
8
Форнальс
9
Экамби
70
Бакка
Остались в запасе
Рейнджерс
Вильярреал
11
Эрос Грезда
ПВ
2
Росс МакКрори
ОП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
11
Эрос Грезда
ПВ
2
Росс МакКрори
ОП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Рейнджерс - Вильярреал
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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