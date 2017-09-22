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    Поль-Жорж Нтеп - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Поль-Жорж
    Фамилия Нтеп
    Команда Кайсериспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 июля 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вольфсбург 1 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2017 Был в запасе Кельн (Кельн) 1:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    12.12.2017 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 1:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    09.12.2017 Был в запасе Гамбург (Гамбург) 0:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    59'
    03.12.2017 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 3:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    25.11.2017 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 2:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    18.11.2017 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 3:1 Фрайбург (Фрайбург)
    05.11.2017 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 3:3 Герта (Берлин)
    22.10.2017 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 1:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    30.09.2017 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 1:1 Майнц (Майнц)
    22.09.2017 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 2:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    19.09.2017 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 1:1 Вердер (Бремен)
    28'
    16.09.2017 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 1:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    09.09.2017 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    26.08.2017 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 0:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
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