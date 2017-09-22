Поль-Жорж Нтеп - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Поль-Жорж
|Фамилия
|Нтеп
|Команда
|Кайсериспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Поль-Жорж
|Фамилия
|Нтеп
|Команда
|Кайсериспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2017
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|1:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|12.12.2017
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|09.12.2017
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|0:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|59'
|03.12.2017
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|3:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|2:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|18.11.2017
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|3:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|05.11.2017
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|3:3
|Герта (Берлин)
|22.10.2017
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|22.09.2017
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|2:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|19.09.2017
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:1
|Вердер (Бремен)
|28'
|16.09.2017
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|09.09.2017
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|26.08.2017
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|0:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)