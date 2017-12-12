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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - РБ Лейпциг
Вольфсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 12 декабря 2017
Вольфсбург
12.12.2017, вторник, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
15'
П. Верхаг (П)
52'
М. Хальстенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - РБ Лейпциг
90'
+2
Вторая желтая
Д. Упамекано
90'
Желтая карточка
М. Хальстенберг
60'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
58'
Желтая карточка
Д. Упамекано
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Хальстенберг
Пас отдал
Ю. Поульсен
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Верхаг
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Юнус Малли
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
4-1-2-2-1
1
Кастелс
2
Верхаг
2
Удуохай
25
Брукс
12
Вилльям
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Арнольд
10
Малли
10
Дидави
27
Гомес
4-3-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
2
Упамекано
16
Конате
23
Хальстенберг
8
Кейта
31
Илсанкер
44
Кампль
77
Брума
11
Вернер
15
Поульсен
Остались в запасе
Вольфсбург
РБ Лейпциг
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
22
Бенно Шмитц
ПЗ
31
Федерико Паласиос
АП
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
31
Федерико Паласиос
АП
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Вольфсбург - РБ Лейпциг
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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