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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вольфсбург
Айнтрахт - Вольфсбург: обзор матча 26 августа 2017
Айнтрахт
26.08.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
22'
Д. Дидави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вольфсбург
Желтая карточка
М. Хасебе
67'
67'
Желтая карточка
Р. Базур
Желтая карточка
Ж. Фернандес
43'
Желтая карточка
Т. Чендлер
36'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дидави
Пас отдал
Ж. Гилявоги
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Айнтрахт
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Даичи Камада
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Юнус Малли
АП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Градецки
20
Хасебе
5
Фалет
19
Абрахам
15
Виллемс
22
Чендлер
18
Де Гузман
6
Фернандес
27
Боатенг
8
Гачинович
22
Аллер
3-1-3-1-1
1
Кастелс
2
Верхаг
32
Тиссеран
31
Кнохе
23
Гилявоги
27
Арнольд
4
Камачо
31
Герхардт
10
Дидави
27
Гомес
Остались в запасе
Айнтрахт
Вольфсбург
18
Даичи Камада
АП
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Юнус Малли
АП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
18
Даичи Камада
АП
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Юнус Малли
АП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Айнтрахт - Вольфсбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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