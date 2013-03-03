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    Фабрицио Грилло - статистика

    #87 | Защитник
    Имя Фабрицио
    Фамилия Грилло
    Команда Сиена
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 177
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сиена 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.05.2013 1' -90' Наполи (Неаполь) 2:1 Сиена (Сиена)
    36'
    08.05.2013 Был в запасе Сиена (Сиена) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    05.05.2013 Был в запасе Катания (Катания) 3:0 Сиена (Сиена)
    28.04.2013 Был в запасе Рома (Рим) 4:0 Сиена (Сиена)
    21.04.2013 Был в запасе Сиена (Сиена) 0:1 Кьево (Верона)
    07.04.2013 Был в запасе Сиена (Сиена) 0:0 Парма (Парма)
    30.03.2013 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:2 Сиена (Сиена)
    17.03.2013 Был в запасе Сиена (Сиена) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    10.03.2013 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:2 Сиена (Сиена)
    03.03.2013 Был в запасе Сиена (Сиена) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    24.02.2013 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Сиена (Сиена)
    18.02.2013 Был в запасе Сиена (Сиена) 3:0 Лацио (Рим)
    10.02.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Сиена (Сиена)
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