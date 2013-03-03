Фабрицио Грилло - статистика
#87 | Защитник
|Имя
|Фабрицио
|Фамилия
|Грилло
|Команда
|Сиена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Имя
|Фабрицио
|Фамилия
|Грилло
|Команда
|Сиена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сиена
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2013
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Сиена (Сиена)
|36'
|08.05.2013
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|05.05.2013
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|3:0
|Сиена (Сиена)
|28.04.2013
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:0
|Сиена (Сиена)
|21.04.2013
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|0:1
|Кьево (Верона)
|07.04.2013
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|0:0
|Парма (Парма)
|30.03.2013
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:2
|Сиена (Сиена)
|17.03.2013
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|10.03.2013
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:2
|Сиена (Сиена)
|03.03.2013
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|24.02.2013
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Сиена (Сиена)
|18.02.2013
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|3:0
|Лацио (Рим)
|10.02.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сиена (Сиена)