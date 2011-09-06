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    Петр Гицелов - статистика

    #83 | Полузащитник
    Имя Петр
    Отчество Александрович
    Фамилия Гицелов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник Воспитанник шведского футбола
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 июля 1983 (39 лет)
    Рост 181
    Вес 76
    Статистика по турнирам
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