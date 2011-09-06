|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|15
|3
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2012
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|20.04.2012
|50' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|01.04.2012
|1' -46'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|26.03.2012
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:3
|Факел (Воронеж)
|72' 55'
|07.11.2011
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|04.11.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|90'
|27.10.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|58'
|17.10.2011
|1' -83'
|Мордовия (Саранск)
|3:2
|Факел (Воронеж)
|03.10.2011
|76' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|06.09.2011
|1' -36'
|Химки (Химки)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|22.08.2011
|1' -81'
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|65'
|19.08.2011
|1' -55'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|12.08.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Факел (Воронеж)