Евгений Дегтярев - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Дегтярев
|Команда
|Салют
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Дегтярев
|Команда
|Салют
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чайка
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2020
|81' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|0:2
|Велес (Москва)
|23.09.2020
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Чайка (Песчанокопское)
|19.09.2020
|84' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|13.09.2020
|82' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Чайка (Песчанокопское)
|09.09.2020
|1' -78'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|5' 6'
|05.09.2020
|1' -59'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|31.08.2020
|1' -64'
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|22.08.2020
|89' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|16.08.2020
|60' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|0:3
|Крылья Советов (Самара)
|12.08.2020
|88' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)
|08.08.2020
|84' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|0:3
|Алания (Владикавказ)
|01.08.2020
|1' -69'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)