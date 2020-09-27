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Евгений Дегтярев
Статистика
Евгений Дегтярев - статистика
Завершил карьеру
7 февраля 1993 (33)
#11 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ПФЛ. Зона Центр 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чайка
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 12 тур
Чайка
0 : 2
27.09.2020
Велес
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
0 : 1
23.09.2020
Чайка
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Чайка
2 : 1
19.09.2020
Краснодар-2
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Акрон
0 : 2
13.09.2020
Чайка
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Чайка
1 : 2
09.09.2020
Торпедо
1' - 78'
5, 6'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Шинник
0 : 0
05.09.2020
Чайка
1' - 59'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Чайка
2 : 1
31.08.2020
Факел
1' - 64'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Чайка
2 : 1
22.08.2020
Волгарь
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Чайка
0 : 3
16.08.2020
Крылья Советов
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Текстильщик
1 : 1
12.08.2020
Чайка
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Чайка
0 : 3
08.08.2020
Алания
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Нефтехимик
1 : 1
01.08.2020
Чайка
1' - 69'
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