Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Горка Ларреа
Статистика
Горка Ларреа - статистика
Завершил карьеру
7 апреля 1984 (42)
#33 | Полузащитник
184 см | 79 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
0 : 0
15.05.2011
Леванте
85' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
1 : 1
11.05.2011
Барселона
82' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
3 : 2
07.05.2011
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
2 : 1
17.04.2011
Эркулес
Был в запасе
90'
Испания. Примера, 31 тур
Расинг
1 : 1
10.04.2011
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
1 : 0
13.02.2011
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Барселона
2 : 1
02.01.2011
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
2 : 0
04.12.2010
Атлетико
71' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эркулес
3 : 1
28.11.2010
Леванте
76' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1 : 0
14.11.2010
Леванте
1' - 90'
78'
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
2 : 1
24.10.2010
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
2 : 1
17.10.2010
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
0 : 0
25.09.2010
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1 : 4
28.08.2010
Севилья
Был в запасе
Главные новости
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
22:34
1
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
22:30
1
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
1
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
2
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
1
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
2
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+