Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Леванте
Атлетик - Леванте: обзор матча 07 мая 2011
Атлетик
07.05.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 35 тур
3 : 2
Завершен
Леванте
30'
Г. Токеро
48'
Д. Лопес (П)
63'
Ф. Льоренте
77'
К. Стуани
85'
Нано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Леванте
Желтая карточка
С. Бальестерос
Желтая карточка
Д. Монтеро
ГОЛ! 3:2!
Нано
Замена
В. Матеос
️️️️
Ф. Льоренте
ГОЛ! 3:1!
К. Стуани
Пас отдал
Вальдо
Желтая карточка
Д. Лопес
Замена
М. Пальярдо
️️️️
В. Иборра
Замена
И. Габилондо
️️️️
И. Муньяин
ГОЛ! 3:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Г. Токеро
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Х. Кастильо
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Р. Суарес
Замена
К. Гурпеги
️️️️
П. Орбаис
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Лопес
Желтая карточка
Нано
Желтая карточка
Х. Вента
Желтая карточка
Г. Токеро
ГОЛ! 1:0!
Г. Токеро
Пас отдал
И. Муньяин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
23
Вальдо
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
33
Вера Матеос
ЦФ
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
11
Мигель Перес
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
33
Горка Ларреа
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ирайсос
19
Кастильо
5
Экиза
12
Сан Хосе
51
Ираола
6
Орбаис
88
Мартинес
27
Лопес
10
Муньяин
12
Льоренте
23
Токеро
4-2-3-1
78
Мунуа
18
Вента
18
Бальестерос
3
Нано
12
Хуанфран
10
Иборра
25
Торрес
23
Вальдо
21
Суарес
7
Надаль
10
Кайседо
12
Льоренте
33
Матеос
33
Матеос
12
Льоренте
10
Муньяин
11
Габилондо
11
Габилондо
10
Муньяин
6
Орбаис
18
Гурпеги
18
Гурпеги
6
Орбаис
10
Иборра
14
Пальярдо
14
Пальярдо
10
Иборра
21
Суарес
10
Монтеро
10
Монтеро
21
Суарес
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
Остались в запасе
Атлетик
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
11
Мигель Перес
ЦП
1
Маноло Рейна
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
33
Горка Ларреа
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
Остались в запасе
11
Мигель Перес
ЦП
1
Маноло Рейна
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
33
Горка Ларреа
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетик - Леванте
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Сан Мамес
Новости команд
Все
Атлетик
Леванте
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+