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Даниель Майкич
Статистика
Даниель Майкич - статистика
Завершил карьеру
16 декабря 1987 (38), Банья Лука
#4 | Полузащитник
183 см | 76 кг
Босния и Герцеговина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
14
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 0
01.09.2011
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
4 : 0
11.07.2011
Балтика
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
1 : 3
24.06.2011
Торпедо Вл
1' - 68'
Россия. ФНЛ, 16 тур
КАМАЗ
0 : 0
17.06.2011
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Мордовия
3 : 1
14.06.2011
Балтика
1' - 84'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Балтика
1 : 0
07.06.2011
Волгарь
1' - 90'
4'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Луч
0 : 0
27.05.2011
Балтика
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
24.05.2011
Балтика
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Оренбург
1 : 1
28.04.2011
Балтика
1' - 52'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Урал
3 : 0
25.04.2011
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
0 : 1
15.04.2011
Шинник
1' - 89'
17'
89'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Cибирь
3 : 0
07.04.2011
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
0 : 0
04.04.2011
Балтика
1' - 90'
70'
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