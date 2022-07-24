Рууд Вормер - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Рууд
|Фамилия
|Вормер
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 мая 1988 (34 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Рууд
|Фамилия
|Вормер
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 мая 1988 (34 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|1' - 18'
|Зюлте-Варегем
|1:1
|Остенде
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зюлте-Варегем
|6
|0
|1
|0
|0
|Брюгге
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2023
|1' -18'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:1
|Остенде (Остенде)
|05.02.2023
|59' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|21.01.2023
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|18.01.2023
|1' -86'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:3
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|62'
|14.01.2023
|1' -75'
|Генк (Генк)
|1:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|08.01.2023
|1' -74'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|2:0
|Мехелен (Мехелен)
|05.08.2022
|85' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|24.07.2022
|1' -61'
|Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Генк (Генк)