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    Рууд Вормер - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Рууд
    Фамилия Вормер
    Команда Зюлте-Варегем
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 мая 1988 (34 года)
    Рост 178
    Вес 70
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2023 1' - 18' Зюлте-Варегем 1:1 Остенде Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
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