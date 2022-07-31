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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Брюгге
Эйпен - Брюгге: обзор матча 31 июля 2022
Эйпен
31.07.2022, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Брюгге
1'
Г. Магне
19'
С. Превляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Брюгге
89'
Желтая карточка
К. Нильсен
Замена
O.
️️️️
С. Превляк
83'
79'
Желтая карточка
Д. Хендри
77'
Замена
К. Ларин
️️️️
Э. Соболь
Замена
Д. Дэвидсон
️️️️
И. Нуху
70'
Вторая желтая
Г. Магне
68'
Желтая карточка
А. Кристи-Дэвис
67'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Ж. Деом
63'
62'
Замена
Н. Мбамба
️️️️
Э. Баланта
62'
Замена
К. Соуа
️️️️
Н. Ланг
61'
Замена
Б. Мейер
️️️️
С. Н'Соки
Желтая карточка
Г. Магне
52'
Желтая карточка
С. Питерс
33'
ГОЛ! 2:0!
С. Превляк
Пас отдал
Ж. Деом
19'
ГОЛ! 1:0!
Г. Магне
Пас отдал
Р. Чарльз-Кук
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЦЗ
30
Ян Горенц
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
20
Tyreek Magee
ЦП
11
Конан Н'Дри
ЦФ
99
Tom Roufosse
ЦФ
12
Offermann
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
2-1-1-5
33
Нурудин
2
21
Крал
24
Деом
39
Кристи-Дэвис
15
Магне
7
Нуху
14
Превляк
8
Питерс
35
Ламберт
3-1-3-2-1
22
Миньоле
34
Н'Соки
23
Соболь
13
Хендри
3
Баланта
70
Ланг
22
Мата
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
9
Хутгла
94
Нильсен
7
Нуху
3
Дэвидсон
3
Дэвидсон
7
Нуху
24
Деом
11
Н'Дри
11
Н'Дри
24
Деом
14
Превляк
12
12
14
Превляк
3
Баланта
72
Мбамба
72
Мбамба
3
Баланта
34
Н'Соки
5
Мейер
5
Мейер
34
Н'Соки
70
Ланг
14
Соуа
14
Соуа
70
Ланг
23
Соболь
9
Ларин
9
Ларин
23
Соболь
Остались в запасе
Эйпен
Брюгге
30
Ян Горенц
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
20
Tyreek Magee
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
30
Ян Горенц
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
20
Tyreek Magee
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Эйпен - Брюгге
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
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