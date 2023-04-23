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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Серкль Брюгге
Зюлте-Варегем - Серкль Брюгге: обзор матча 23 апреля 2023
Зюлте-Варегем
23.04.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
2 : 3
Завершен
Серкль Брюгге
59'
L. Willen
68'
А. Ндур
6'
У. Сике
9'
А. Уэда
83'
Т. Сомерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Серкль Брюгге
Замена
К. Брюлс
️️️️
Н. Мироши
88'
86'
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
83'
ГОЛ! 2:3!
Т. Сомерс
Пас отдал
К. Данке
Замена
S. Braem
️️️️
T. Derijck
82'
78'
Желтая карточка
А. Франсис
75'
Замена
J. Marcelin
️️️️
Й. Даланд
74'
Замена
А. Франсис
️️️️
Л. Лопеш
74'
Замена
К. Данке
️️️️
Я. Гбоу
72'
Желтая карточка
Л. Лопеш
ГОЛ! 2:2!
А. Ндур
Пас отдал
А. Сиссако
68'
ГОЛ! 1:2!
L. Willen
59'
58'
Замена
Д. Хотич
️️️️
У. Сике
45'
+9
Пенальти не реализован!
А. Уэда
Желтая карточка
А. Фадера
45'
+4
45'
Желтая карточка
Б. Попович
Желтая карточка
Й. Фоссен
36'
Желтая карточка
Р. Вормер
33'
30'
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Х. ван дер Брюгген
9'
ГОЛ! 0:2!
А. Уэда
Пас отдал
Я. Гбоу
6'
ГОЛ! 0:1!
У. Сике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Louis Bostyn
ВР
4
Timothy Derijck
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
25
Алиун Ндур
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
8
Абдулайе Сиссако
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
29
Lukas Willen
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Зюлте-Варегем
50
Sef van Damme
ВР
19
Шейк Тиам
ЦЗ
20
Moudou Tambedou
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
54
Arthur Harnick
ЦП
8
Николас Ромменс
ЦП
22
Кристиан Брюлс
АП
34
Stan Braem
ЦФ
Серкль Брюгге
24
Jean Marcelin
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Дино Хотич
ЦП
17
Абу Франсис
АП
17
Варлесон
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
2-2-2-2-2
1
4
4
Фила
20
Мироши
8
Сиссако
25
Вормер
29
25
Ндур
39
Фадера
9
Фоссен
9
Гано
4-2-3-1
99
Майецки
41
Сике
5
Равик
2
Даланд
5
Попович
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
2
Деман
24
Сомерс
34
Гбоу
18
Уэда
20
Мироши
22
Брюлс
22
Брюлс
20
Мироши
4
34
34
4
2
Даланд
24
24
2
Даланд
28
ван дер Брюгген
34
Ванхутте
34
Ванхутте
28
ван дер Брюгген
41
Сике
10
Хотич
10
Хотич
41
Сике
22
Лопеш
17
Франсис
17
Франсис
22
Лопеш
34
Гбоу
9
Данке
9
Данке
34
Гбоу
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Серкль Брюгге
50
Sef van Damme
ВР
19
Шейк Тиам
ЦЗ
20
Moudou Tambedou
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
54
Arthur Harnick
ЦП
8
Николас Ромменс
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
17
Варлесон
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
50
Sef van Damme
ВР
19
Шейк Тиам
ЦЗ
20
Moudou Tambedou
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
54
Arthur Harnick
ЦП
8
Николас Ромменс
ЦП
Остались в запасе
17
Варлесон
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Зюлте-Варегем - Серкль Брюгге
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
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