Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Зюлте-Варегем
Брюгге - Зюлте-Варегем: обзор матча 05 августа 2022
Брюгге
05.08.2022, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
47'
А. Сков Ольсен
69'
А. Драмбаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Зюлте-Варегем
90'
+1
Желтая карточка
С. Боссут
Замена
Р. Вормер
️️️️
Д. Одои
85'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Б. Мейер
75'
Замена
Н. Ланг
️️️️
К. Соуа
75'
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Драмбаев
Пас отдал
А. Фадера
ГОЛ! 1:0!
А. Сков Ольсен
47'
Желтая карточка
А. Сков Ольсен
45'
Желтая карточка
К. Мата
31'
31'
Желтая карточка
А. Фадера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
3
Борха Лопес
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
29
Lukas Willen
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
3-1-2-3-1
22
Миньоле
44
Мехеле
5
Мейер
3
Одои
8
Отасови
22
Мата
20
Ванакен
9
Хутгла
14
Соуа
70
Сков Ольсен
94
Нильсен
1-2-5
1
Боссут
14
Драмбаев
8
Сиссако
13
Виген
2
Чиранни
91
Домпе
9
Фоссен
39
Фадера
3
Лопес
5
Мейер
23
Соболь
23
Соболь
5
Мейер
14
Соуа
70
Ланг
70
Ланг
14
Соуа
3
Одои
25
Вормер
25
Вормер
3
Одои
Остались в запасе
Брюгге
Зюлте-Варегем
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
69
Луи Бостин
ВР
29
Lukas Willen
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
29
Lukas Willen
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Брюгге - Зюлте-Варегем
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Брюгге
Зюлте-Варегем
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+