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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Антверпен
Зюлте-Варегем - Антверпен: обзор матча 31 марта 2023
Зюлте-Варегем
31.03.2023, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Антверпен
86'
Т. Алдервейрелд
88'
Т. Алдервейрелд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Антверпен
Желтая карточка
T. Derijck
90'
+3
90'
Замена
А. Юсуф
️️️️
К. Стенгс
Желтая карточка
А. Ндур
88'
88'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Алдервейрелд
86'
ГОЛ! 0:1!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
К. Стенгс
Замена
S. Braem
️️️️
К. Брюлс
86'
Желтая карточка
Н. Мироши
84'
78'
Желтая карточка
Р. Де Лат
70'
Замена
К. Скотт
️️️️
Д. Керк
Желтая карточка
К. Фила
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Louis Bostyn
ВР
4
Timothy Derijck
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
25
Алиун Ндур
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
29
Lukas Willen
ЦП
8
Николас Ромменс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
22
Кристиан Брюлс
АП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
7
Арбнор Муджа
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
Зюлте-Варегем
1
Sammy Bossut
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
5
Borja López
ЦЗ
59
Dylan Demuynck
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
34
Stan Braem
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
2-1-3-3-1
1
4
4
Фила
20
Мироши
29
8
Ромменс
25
Вормер
25
Ндур
22
Брюлс
39
Фадера
9
Фоссен
4-3-1
1
Бутез
25
Батай
2
Де Лат
51
Пачо
23
Алдервейрелд
9
Керк
7
Муджа
7
Баликвиша
14
Стенгс
22
Брюлс
34
34
22
Брюлс
14
Стенгс
80
Юсуф
80
Юсуф
14
Стенгс
9
Керк
10
Скотт
10
Скотт
9
Керк
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Антверпен
1
Sammy Bossut
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
5
Borja López
ЦЗ
59
Dylan Demuynck
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
1
Ортвен Де Вольф
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Остались в запасе
1
Sammy Bossut
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
5
Borja López
ЦЗ
59
Dylan Demuynck
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Зюлте-Варегем - Антверпен
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Регенбоогстадион
Новости команд
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Зюлте-Варегем
Антверпен
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
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2025.04.19 15:58
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2025.01.29 16:42
5
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
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