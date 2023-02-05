Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Зюлте-Варегем
Юнион СЖ - Зюлте-Варегем: обзор матча 05 февраля 2023
Юнион СЖ
05.02.2023, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
4 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
9'
К. Пуэртас
55'
В. Бонифаци
81'
Г. Нильссон
89'
Т. Теума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Зюлте-Варегем
ГОЛ! 4:0!
Т. Теума
89'
ГОЛ! 3:0!
Г. Нильссон
Пас отдал
Б. Ньивкоп
81'
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
С. Адингра
74'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
С. Линен
73'
71'
Замена
Ш. Тиам
️️️️
К. Фила
67'
Замена
S. Braem
️️️️
Д. Рамирес
Замена
Г. Нильссон
️️️️
Й. Вертессен
64'
60'
Замена
Й. Фоссен
️️️️
Б. Лопес
59'
Замена
Р. Вормер
️️️️
Н. Ромменс
ГОЛ! 2:0!
В. Бонифаци
Пас отдал
Й. Вертессен
55'
47'
Желтая карточка
К. Фила
ГОЛ! 1:0!
К. Пуэртас
Пас отдал
Й. Вертессен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
3
Борха Лопес
ЦЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
20
Новатус Мироши
ОП
8
Николас Ромменс
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
22
Кристиан Брюлс
АП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
10
Лазаре Амани
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
19
Шейк Тиам
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
34
Stan Braem
ЦФ
3-4-1-2
1
Морис
26
Сайкс
16
Берджесс
28
Мачида
2
Ньивкоп
44
Линен
10
Теума
21
Пуэртас
7
Адингра
11
Вертессен
22
Бонифаци
4-2-2-1-1
1
Боссут
4
Фила
2
Чиранни
3
Лопес
14
Драмбаев
8
Сиссако
20
Мироши
8
Ромменс
16
Рамирес
22
Брюлс
35
44
Линен
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
44
Линен
7
Адингра
94
Лапуссен
94
Лапуссен
7
Адингра
11
Вертессен
9
Нильссон
9
Нильссон
11
Вертессен
4
Фила
19
Тиам
19
Тиам
4
Фила
8
Ромменс
25
Вормер
25
Вормер
8
Ромменс
3
Лопес
9
Фоссен
9
Фоссен
3
Лопес
16
Рамирес
34
34
16
Рамирес
Остались в запасе
Юнион СЖ
Зюлте-Варегем
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Карел Герартс
69
Луи Бостин
ВР
5
Бент Сермо
ПЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
5
Бент Сермо
ПЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Юнион СЖ - Зюлте-Варегем
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
Новости команд
Все
Юнион СЖ
Зюлте-Варегем
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:21
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:21
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+