Георгис Меркис - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Георгис
|Фамилия
|Меркис
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лимассол
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|187
|Вес
|81
|Имя
|Георгис
|Фамилия
|Меркис
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лимассол
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|187
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2020
|1' -90'
|Базель (Базель)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|20.02.2020
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:3
|Базель (Базель)
|12.12.2019
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|28.11.2019
|1' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|0:2
|АПОЭЛ (Никосия)
|43'
|07.11.2019
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|24.10.2019
|1' -90'
|Карабах (Агдам)
|2:2
|АПОЭЛ (Никосия)
|03.10.2019
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|19.09.2019
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:4
|Дюделанж (Дюделанж)