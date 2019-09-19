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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АПОЭЛ - Дюделанж
АПОЭЛ - Дюделанж: обзор матча 19 сентября 2019
АПОЭЛ
19.09.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа A, 1 тур
3 : 4
Завершен
Дюделанж
54'
А. Павлович
54'
А. Павлович
56'
Т. Де Винсенти (П)
56'
Т. Де Винсенти (П)
58'
А. Павлович
58'
А. Павлович
36'
Д. Синани
36'
Д. Синани
51'
А. Бернье
72'
Д. Штольц
72'
Д. Штольц
82'
Д. Синани
82'
Д. Синани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Дюделанж
Желтая карточка
С. Генцоглу
87'
82'
ГОЛ! 6:7!
Д. Синани
82'
ГОЛ! 6:6!
Д. Синани
Замена
️️️️
Г. Эфрем
76'
72'
ГОЛ! 6:5!
Д. Штольц
72'
ГОЛ! 6:4!
Д. Штольц
67'
Замена
️️️️
C. Lavie
ГОЛ! 6:3!
А. Павлович
58'
ГОЛ! 5:3!
А. Павлович
58'
ГОЛ с пенальти! 4:3!
Т. Де Винсенти
56'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Т. Де Винсенти
56'
ГОЛ! 2:3!
А. Павлович
Пас отдал
Жоаозиньо
54'
ГОЛ! 1:3!
А. Павлович
Пас отдал
Жоаозиньо
54'
51'
ГОЛ! 0:3!
А. Бернье
Пас отдал
Д. Синани
Замена
️️️️
Жоаозиньо
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
Д. Синани
Пас отдал
А. Бернье
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Синани
28'
Желтая карточка
Ш. Моррен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
30
Георгис Меркис
ЦЗ
14
Roman Bezjak
ЦЗ
4
Giorgos Merkis
ЦЗ
91
Dragan Mihajlovic
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
91
Драган Михайлович
ЦП
13
Саввас Генцоглу
ЦП
8
Lucas Souza
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Дюделанж
25
Жонатан Жубер
ВР
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
24
Мехди Кирк
ЦЗ
20
Mickael Garos
ЦЗ
5
Tom Schnell
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
20
Микаэль Гаро
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
8
Марио Покар
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Mario Pokar
ЦП
22
Шарль Моррен
ЦП
7
Доминик Штольц
АП
98
Laurent Mendy
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
95
Алеф
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
95
Alef
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
46
Efstathios Aloneftis
ЦП
9
Linus Hallenius
ЦФ
Дюделанж
25
Тим Кипс
ВР
21
Kobe Cools
ЦЗ
12
Thibaut Lesquoy
ЦЗ
23
Райан Клапп
ЦП
77
Сабир Бугрен
ЦП
26
Корентин Лави
ЦП
26
Corenthyn Lavie
ЦП
23
Ryan Klapp
ЦП
34
Sabir Bougrine
ЦП
21
Адель Беттаиб
ЦФ
3-2-4-2-2
27
Белец
4
91
14
Иоанну
14
30
Меркис
91
Михайлович
8
22
Матич
13
Генцоглу
30
Де Винсенти
70
Яколиш
14
Безьяк
20
Павлович
3-2-5-2-1
25
Жубер
20
5
5
Шнелл
34
Бушуари
24
Кирк
10
Синани
17
Бернье
8
22
Моррен
8
Покар
7
Штольц
20
Гаро
98
31
Жоаозиньо
31
Жоаозиньо
7
Эфрем
7
Эфрем
26
26
Остались в запасе
АПОЭЛ
Дюделанж
24
Бой Ватерман
ВР
95
Алеф
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
95
Alef
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
46
Efstathios Aloneftis
ЦП
9
Linus Hallenius
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
23
Райан Клапп
ЦП
77
Сабир Бугрен
ЦП
26
Корентин Лави
ЦП
25
Тим Кипс
ВР
21
Kobe Cools
ЦЗ
12
Thibaut Lesquoy
ЦЗ
23
Ryan Klapp
ЦП
34
Sabir Bougrine
ЦП
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
95
Алеф
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
95
Alef
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
46
Efstathios Aloneftis
ЦП
9
Linus Hallenius
ЦФ
Остались в запасе
23
Райан Клапп
ЦП
77
Сабир Бугрен
ЦП
26
Корентин Лави
ЦП
25
Тим Кипс
ВР
21
Kobe Cools
ЦЗ
12
Thibaut Lesquoy
ЦЗ
23
Ryan Klapp
ЦП
34
Sabir Bougrine
ЦП
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Главный тренер
Карлос Фангейру
Статистика матча АПОЭЛ - Дюделанж
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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2025.02.13 19:35
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