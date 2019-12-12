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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АПОЭЛ - Севилья
АПОЭЛ - Севилья: обзор матча 12 декабря 2019
АПОЭЛ
12.12.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа A, 6 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
61'
В. Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Севилья
76'
Желтая карточка
Л. Окампос
Желтая карточка
Алеф
74'
Желтая карточка
В. Савич
63'
ГОЛ! 1:0!
В. Савич
Пас отдал
У. Матич
61'
Желтая карточка
Н. Иоанну
54'
52'
Желтая карточка
С. Эскудеро
52'
Желтая карточка
Р. Лопеш
48'
Желтая карточка
Н. Гудель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
30
Георгис Меркис
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
91
Драган Михайлович
ЦП
95
Алеф
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
33
Антреас Макрис
ЦФ
Севилья
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
3-3-1-1
27
Белец
30
Меркис
14
Иоанну
90
Савич
91
Михайлович
95
Алеф
22
Матич
70
Яколиш
20
Павлович
3-2-3-1
37
Буну
24
Посо
21
Гомес
18
Эскудеро
8
Гудель
19
Хордан
9
Лопеш
17
Хиль
7
Окампос
14
Чичарито
Остались в запасе
АПОЭЛ
Севилья
30
Томас Де Винсенти
АП
24
Бой Ватерман
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
33
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
30
Томас Де Винсенти
АП
24
Бой Ватерман
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
33
Антреас Макрис
ЦФ
Остались в запасе
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча АПОЭЛ - Севилья
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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