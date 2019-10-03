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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - АПОЭЛ
Севилья - АПОЭЛ: обзор матча 03 октября 2019
Севилья
03.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
АПОЭЛ
17'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - АПОЭЛ
Желтая карточка
Ф. Васкес
77'
65'
Желтая карточка
А. Яколиш
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
91
Драган Михайлович
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
95
Алеф
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
4-2-2-2
37
Буну
18
Эскудеро
21
Гомес
23
Кунде
24
Посо
19
Хордан
8
Гудель
20
Васкес
9
Лопеш
16
Эль-Хаддади
14
Чичарито
3-2-1-1
27
Белец
14
Иоанну
30
Меркис
90
Савич
91
Михайлович
22
Матич
70
Яколиш
20
Павлович
Остались в запасе
Севилья
АПОЭЛ
17
Брайан Хиль
ЛВ
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
24
Бой Ватерман
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
95
Алеф
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Главный тренер
Марио Бин
Остались в запасе
17
Брайан Хиль
ЛВ
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
95
Алеф
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Марио Бин
Статистика матча Севилья - АПОЭЛ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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