Статистика по турнирам

Дания. Плей-офф 2018/2019 Дания. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Дания. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Дания. Плей-офф 2016/2017 Дания. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Дания. Суперлига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Чемпионат мира 2010