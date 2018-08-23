Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Якоб Поульсен - статистика

    Полузащитник
    Имя Якоб
    Фамилия Поульсен
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Варде
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июля 1983 (39 лет)
    Рост 181
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 2 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2018 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Мальме (Мальме)
    23.08.2018 1' -90' Мальме (Мальме) 2:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    51'
    • Читайте нас: 
    11