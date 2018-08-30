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Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Мальме
Мидтьюлланд - Мальме: обзор матча 30 августа 2018
Мидтьюлланд
30.08.2018, четверг, 20:15
Лига Европы, 4 раунд
0 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Мальме
32'
М. Антонссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Мальме
Желтая карточка
Г. Викхейм
90'
+5
89'
Желтая карточка
Б. Сафари
75'
Желтая карточка
А. Виндхейм
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Антонссон
Пас отдал
А. Виндхейм
22'
Желтая карточка
А. Кристиансен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
7
Якоб Поульсен
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Мальме
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Мальме
16
Франц Брорссон
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
1-2-1
1
Хансен
24
Шольц
20
Спарв
7
Поульсен
80
Викхейм
4-2-1
4
Нильсен
20
Бенгтссон
4
Сафари
32
Виндхейм
10
Кристиансен
6
Левицки
23
Антонссон
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Мальме
31
Миккел Андерсен
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
16
Франц Брорссон
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Остались в запасе
16
Франц Брорссон
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча Мидтьюлланд - Мальме
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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